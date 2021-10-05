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Başkan Binzet'ten Barınamayan Gençlere Destek

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, öğrencilerin barınma sorununa ilişkin açıklama yaparak hükümete tepki gösterdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
05 Ekim 2021 Salı 12:15
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Başkan Binzet'ten Barınamayan Gençlere Destek

Yüz yüze eğitim başladı. Ancak yüz yüze eğitimin başlangıcı üniversite öğrencilerine sorunları da beraberinde getirdi. Öğrenciler için en büyük sorun da yurt ve barınma konusu oldu. Yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle hala yerleşecek bir yer bulamayan öğrenciler "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı.

"KENDİLERİNE YAZLIK SARAY YAPTIRANLAR ÖĞRENCİLERE KARŞI ARSIZLAŞIYOR"

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet de konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir ülkenin kalkınması için eğitimin kaliteli olması gerekir. Kaliteli eğitim için de vatandaşların en temel haklarının devlet tarafından en makul biçimde karşılanması gerekir ki öğrenciler kendilerini eğitim hayatına adayabilsin. Ancak bizde ne yazık ki her şeyin tam tersi bu hükümet tarafından yapılıyor. Kendilerine yazlık saray yaptıranlar, beşli çetelere milyon dolarları peşkeş çektirenler, ensesi kalınların vergilerini sildirenler öğrencilere gelince arsızlaşıyor ve utanmadan 'yüzlerine gözlerine dursun' diyecek kadar terbiyesizleşiyor. Kimin parası, kimin vergisi kimin yüzüne gözüne dursun ya da duracak ona hor gördüğünüz gençler ve aileleri sandıkta elbet karar verecektir. "

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Başkan Binzetten Barınamayan Gençlere DestekCHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet
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