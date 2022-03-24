Başkan Binzet: Önce GAP ovalarını besleyin, biz dünyayı besleriz

Başkan Binzet: "Türkiye'de tarım arazisi mi kalmadı? Siz Afrika'ya gidene kadar GAP'taki ovaları besleyin, bizim çiftçimiz buradan Afrika'ya kadar herkesi doyurur zaten."dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, AK Parti iktidarı tarafından Afrika'da tarım yatırımı yapılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'de tarım arazisi mi kalmadı? Siz Afrika'ya gidene kadar GAP'taki ovaları besleyin, bizim çiftçimiz buradan Afrika'ya kadar herkesi doyurur zaten." dedi.

Başkan Mehmet Burak Binzet, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından, "Afrika'da bakir alanlar var. Oraya yatırım yapabiliriz." yönündeki açıklamaların sert tepki gösterdi. Bakan Kirişçi'yi ve iktidarı çiftçilik üzerinde eleştiren Binzet, kendisine ilginç göndermelerde bulundu.

Türkiye'nin bir zamanlar, dünyada kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biri olduğunu anımsatan Binzet,"Düşünebiliyor musunuz? Bir ülke düşünün. Yediden yetmişe her şey yetişiyor. Dünyadan bir gram bir şey almadan nüfusunun tamamını doyurabilecek kadar bereketli bir coğrafya. Ama nasıl oluyorsa birileri geliyor ve her şeyi dışarıdan almakla kalmıyor, bir de bir zamanların kuraklığıyla meşhur kıtası Afrikalara kadar gidip, orada çiftçilik yapmaktan bahseder duruma geliyor." diye konuştu.

"AK Parti 3 milyon hektar tarım arazisini yok etti"

Binzet, AK Parti iktidarları döneminde 3 milyon hektardan fazla tarım alanının yok edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu topraklar size ne yaptı ki yok etme noktasına getirdiniz? Kuraklık mı oldu, ülke işgal mi edildi, sel mi oldu, birileri gelip çaldı mı? Bu topraklar niye yok edildi? Madem ta Afrikalara kadar gidip toprak bakacaktınız, elinizin içindeki bu topraklara neden sahip çıkmadınız? Bakın size buradan sesleniyoruz. Bu topraklar hala buralarda. Tek eksik olan ülkesini düşünen, topraklarına sahip çıkan bir yönetim. GAP gibi devasa bir proje var. Bunun çevresinde o kadar ova var. Siz Afrika'ya gidene kadar GAP'taki ovaları besleyin, bizim çiftçimiz buradan Afrika'ya kadar herkesi doyurur zaten."