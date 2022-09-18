Başkan Binzet milletvekili ve merkez ilçe başkanını makamında ağırladı

Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Başkan Binzet'e ziyarette bulundular. Başkanların gündeminde Adıyaman ilçesinin güncel sorunları ve seçim çalışmaları vardı. Başkan Binzet, Vekil Tutdere ve Buluş'a seçim çalışmaları ve vaatlerinden bahsetti. Ziyaretin sonunda açıklamada bulunan ve Vekil Tutdere ile Başkan Buluş'a teşekkürlerini ileten Başkan Akçiçek:"Bugün Vekilimiz Tutdere ve Başkanımız Buluş bizleri ziyaret etti. 2023 seçimleri ile ilgili istişarelerde bulunduk. Adıyaman'ın gündemiyle ilgili de bir hayli görüş alışverişi sağladık. Verimli bir ziyaret oldu bizler için. Hem Tutdere'ye hem de Buluş'a bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İş hayatları boyunca kendilerine başarılar diliyor ve dostluğun, demokrasinin kazanacağı bir seçim olması temennisinde bulunuyorum "dedi.