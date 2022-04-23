Başkan Binzet: Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı halk perişan oldu

CHP Lideri Kemal Kıloçdaroğlu'nun bir kez daha haklı çıktığını belirten Başkan Binzet:" Halk elektrik faturalarını ödeyemiyor, iktidar zam üstüne zam yüklüyor."dedi.

"İktidar halkı tanımıyor"

Vatandaşın faturalarını ödeyemediğinin gün gibi ortada olduğunu belirten Başkan Binzet;" Metropoll Araştırma Şirketi 'Türkiye’nin Nabzı Mart 2022' anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonucuna göre toplumun 5'te birinin elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirtildi. Anket sonucuna göre elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini söyleyen vatandaşların 18,6, ödeyebiliyorum ama zorlanıyorum diyenler yüzde 57, ödeyebiliyorum diyenler ise yalnızca 23.9. Şubat 2022'den Mart 2022'ye kadar faturalarımı ödeyemiyorum diyen yurttaş yüzdesi yüzde 4.2'lik artış gösterirken ödeyebiliyorum diyenlerin sayısı yüzde 2.9 azaldı. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere Kemal Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun " Halk faturaları ödeyemiyor" demesine rağmen AKP cephesinin "Öyle bir durum yok, herkes rahatlıkla ödüyor" söyleminin bir kez daha yalan olduğu ortaya çıktı. İktidar daha halkı tanımıyor. Sokağa inip, vatandaşla bütünleşmiyor, hep havai konuşuyor, ne yaptığını dahi bilmiyor. Yalan beyanlarla halkı kandıracağını zannediyor ama halk AKP'ye dersini vermek için sandığı sabırsızlıkla bekliyor."şeklinde konuştu.