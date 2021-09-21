Başkan Binzet: İktidarın unuttuğu köylerimizi ziyaret ettik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Samsat ilçesine bağlı Gölpınar, Ovacık, Bağarası, Bayırlı, Kuştepe, Kızılöz ve Çiçek Köyü Doğanlar mezrasını ziyaret ederek köy sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, “Köylülerimizin sorunları yerinde ve ilk ağızdan dinleyerek taleplerini aldık. Köylülerimizin haklı taleplerinin yakından takipçisi olacağız” dedi.

“Gölpınar köyünde halkımız mağdur ediliyor”

İlk ziyaretini CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Samsat ilçe Başkanı Mehmet Nazif Kuştepe ile birlikte Gölpınar köyüne yapan Başkan Binzet, “Hükümet tarafından unutulan Gölpınar köyümüzde İlçe Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte geldiğimiz Gölpınar’da köylülerimizin sorunları bizzat kendilerinden dinledik. Deprem sonrası hasar gören 32 hane var. Ancak aradan geçen uzun yıllara rağmen bu konuda bir çalışma yapılmamış olması köylülerimizi mağdur ediyor. Gölpınar’da yurttaşlarımız hala konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyorlar.

‘Artık sabrımız kalmadı’ diyen köylülerimizin bu sorununun çözümü için konunun yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“4 yıl önce sel felaketi yaşayan Ovacık’ta köy sakinleri destek alamamış”

Daha sonra Ovacık köyüne giden Başkan Binzet, “Dört yıl önce yaşanan sel felaketinde hayvanlarının telef olduğunu, ancak bugüne kadar herhangi bir destek alamadıklarını ifade eden köylülerimiz bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyorlar. Köylülerimiz, deprem konutları için yanlış yer seçildiğini ve olası bir sel felaketinde büyük mağduriyetler yaşanacağını söylediler. Ayrıca yapılan evlerin küçük olduğu ve ahır taleplerinin karşılanmadığını, bu durumun büyük ölçüde hayvancılıkla uğraşan köylülerimizi mağdur edeceğini ifade eden köylülerimizin haklı taleplerinin karşılanması için konunun yakından takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ı da ziyaret eden Başkan Binzet ve beraberindeki heyet, Samsat’ta hizmet veren Zipline (Kaytel) Parkuru bölgesinde, Bağarası ve Bayırlı köyleriytle biraraya gelerek, vatandaşlarla görüştü.

Başkan Binzet, köylerde yaşanan sorun ve sıkıntıları yerinde dinlediklerini dile getirerek, “Ortak sorunlardan dert yakınan köylülerimiz ‘Hükümet köylüyü unuttu’ diyorlar. Deprem sonrası 29 hanenin zarar gördüğü Bağarası köyümüzdeki yurttaşlarımız tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını, evlerinin mağduriyet yaratmayacak şekilde amaca uygun yapılmasını talep ediyorlar. Köylülerimizin haklı taleplerinin yakından takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Kuştepe ve Kızılöz ve Çiçek Köyü Doğanlar mezrasını da ziyaret ederek muhtarlar ve köy sakinleriyle görüşen Başkan Binzet, “Köylülerimizin sorunları yerinde ve ilk ağızdan dinleyerek taleplerini aldık. Konuların takipçisi olacağız” dedi.

Kaynak: PHA