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Başkan Binzet: Halk artık Erdoğan'ı istemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Metropol Araştırma Şirketi'nin son anket sonucuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

25 Haziran 2022 Cumartesi 17:17
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Başkan Binzet: Halk artık Erdoğan'ı istemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi onayı anketinde seçmenin yüzde 51,6'sı "Onaylamıyorum" yanıtını verdiğini belirten Başkan Binzet," Adıyaman halkı da tüm Türkiye'de Erdoğan'ın ülke yönetemediğini biliyor"dedi.
"Halk cevabı sandıkta verecek"
Halkın takdirinin her şeyden önemli olduğunu belirten Başkan Binzet,"MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022 araştırmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevine onayına ilişkin yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Seçmene, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusun sorulduğu ankette yüzde 51,6 “Hayır, onaylamıyorum,” yüzde 44,2 “Evet, onaylıyorum”, yüzde 4,2 “Fikrim yok/Cevap yok” dedi. Anket sonuçlarının partilere dağılımına bakıldığında ise; AK Parti'nin yüzde 89,2'si Erdoğan'ın görevini onaylarken, yüzde 7,8'lik bir kesim “Onaylamıyorum” dedi. MHP'de ise yüzde 66'lık kesim “Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylıyorum” derken, yüzde 31,1 ise “Onaylamıyorum” cevabı verdi. Her ay gerçekleştirilen anketin zaman grafiğine bakıldığında, NATO karşıtı söylemlerin başladığı tarihten itibaren Erdoğan'ın görevini “Onaylamıyorum” diyenlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. “Onaylamıyorum” diyenler Nisan ayında yüzde 47,3 iken, Haziran ayında yüzde 51,6’ya yükseldi. Bu anket verileri bizleri şaşırtmadı. Erdoğan'ın zaten ülke yönetemediğini herkes biliyor. Ülkenin gidişatı her şeyi aşikâr ediyor.  AK Partililer halkın arasına girmiyor ama biz sürekli halkla iç içeyiz. Adıyaman halkı da aynı serzenişlerde bulunuyor. Esnaf kan ağlıyor, vatandaşlar market fiyatlarından, faturalardan, hayat pahalılığından şikayet ediyor. Ben de her zaman vatandaşın yanında oluyorum. Bol bol esnaf ziyaretlerinde bulunuyorum, vatandaşın nabzını tutmaya çalışıyorum. Yardıma muhtaç olan herkesin yardımına CHP olarak koşuyoruz. Halk için daha çok çalışıyoruz ve söz veriyoruz. Ülke Millet İttifakı'yla yeniden muasır seviyelere çıkacak, ekonomi düzelecek, yeniden adalet gelecek, insanlar refaha kavuşacak, Türkiye yaşanılabilir bir ülke olacak. Halk cevabı sandıkta verecek. Ülke yönetimini işin ehli olan bizlere verecek"şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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