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Başkan Binzet: Halk 20 yıldır oyalandık diyor CHP'yi istiyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde CHP'ye katılan 250 kişinin katıldığı törende Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Buran Binzet, parti rozetlerini taktı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 15:03
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Başkan Binzet: Halk 20 yıldır oyalandık diyor CHP'yi istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Buran Binzet, Kahta ilçesinde CHP saflarına geçen 250 kişiye katılım töreni düzenleyerek parti rozetlerini taktı. 
Adıyaman Katha ilçesinde Sait Doğan'ın liderliğindeki 250 kişilik grup, CHP saflarına geçti. 250 kişi için düzenlenen katılım törenine çok sayıda partili katıldı. Katha İlçe Başkanı Mustafa Celahir ve CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet de törene katılım sağlayarak yeni üyelere hayırlı olsun dileklerini iletti ve parti rozetlerini takdim etti.
Törenin ardından açıklamada bulunan Başkan Binzet, her yeni üyenin yeni bir ufuk çizgisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Her geçen gün halkın partisine de destek büyüyor. Gittiğimiz her yerde iktidardan dert yanan, oy verdikleri için pişman olan vatandaşlarımızı da dinliyoruz. Bir dokunup bin ah işitiyoruz. "Aldatıldık, kandırıldık, 20 yıldır oyalandık, artık yeter" diyorlar. Halkın partisine katılarak haksızlığa adaletsizliğe dur diyorlar. Bu kapsamda partimize yoğun bir ilgi var. Dün de Kâhta'da Sait Doğan liderliğinde 250 kişilik grup, CHP'ye üye olmak istediklerini söyledi. Bizler de CHP'nin vizyon ve misyonunu anlattık. Yeni görevlerinde başarılar diledik. Teşekkür ediyoruz, aramıza hoş geldiniz. Sizlerin sayesinde CHP büyüyor sizlerin sayesinde CHP genişliyor, sizlerin sayesinde CHP iktidara bir adım daha yaklaşıyor."

 

Kaynak: PHA
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