Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı

Türk halkının Anafartalar’da elde ettiği zaferin medeni olarak görülen tüm dünyaya verilmiş bir insanlık dersi olduğunu ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutlayan CHP’li Binzet, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Zaferi, Türk milleti ile Anadolu üzerinde tahakküm kurmak isteyen emperyalistlerin ayarını bozan ve Birinci Dünya Savaşı’nda bambaşka yeri olan tarihi bir olay ve bizim destanımızdır. Anafartalar’da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde büyük bir zafere imza atan ve düşmanı püskürten Türk milleti bağımsızlık karakterini ortaya koymuştur. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprakları uğruna şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Çanakkale Zaferimizin 107’nci yıl dönümü kutlu olsun."