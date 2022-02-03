Başkan Binzet: Bu Kuyruk Ak Parti'nin Utanç Kuyruğudur

Adıyaman’da bir ekmek fırını, hayırseverler tarafından bağışlanan ekmekleri ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtıyor. Kentte dar gelirli yurttaşlar, bayatlamış ya da hayırsever yurttaşların parasını ödediği ekmeklerden alabilmek için her gün fırın önünde kuyruk oluşturuyor.

“VİCDANI KÖRELMİŞ İKTİDAR GÖRMÜYOR”

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet de insanları şoke eden ekmek kuyruğu ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Binzet, “İnsanlarımızın 21. Yüzyıl Türkiye’sinde böyle bir manzaranın içinde yer alması içimizi kan ağlatıyor. Bir ülke düşünün ekmeğin tazesi bir yana bayatı için sıraya giriyor ve o sıra uzun bir kuyruğa dönüşüyor. Saatlerce çaresiz şekilde bayat da olsa bir ekmek alabilmek için sıraya giren insanlarımızı ise bu vicdanı körelmiş iktidar göremiyor. Ak Parti’nin başındaki gözü dönmüş zat kendini kandırıp her şeyin mükemmel olduğunu sağda solda anlatıp dursa da buna kendisinden başka kimse inanmıyor. Zira her şey ayan beyan ortada.” dedi.

“ASIL BAYAT OLAN AK PARTİ’NİN KENDİSİ”

CHP’li Binzet sözlerinin devamında, “Ak Parti yüzünden vatandaşlarımız çok zor bir dönemden geçiyor. Bayat ekmek kuyruğuna girecek kadar yoksullaşan halkımız şunu iyi bilsin, asıl bayat olan şey Ak Parti’nin başındaki şahıs ve zihniyetidir. Ve bu bayat bu çürümüş bu küflenmiş iktidarı milyonlarca insanın oyu ile çöpe atacağız. Bu köhnemiş iktidar gittiğinde ise tekrar vatandaşlarımızın huzurlu, evine ekmek alma derdine düşmediği günlere birlikte getireceğiz. Sözümüz söz. Geliyor gelmekte olan” şeklinde konuştu.