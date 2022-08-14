Başkan Binzet: Adıyaman bize biz Adıyaman'a güveniyoruz

Vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldığını belirten Başkan Binzet:" Hem dinamik örgüt yapımızla hem de seçim çalışmalarımızla CHP'yi Adıyaman'da birinci parti yapacağız."dedi.

2023 genel seçimleri yaklaşırken CHP Adıyaman İl örgütü de hummalı seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Binzet, Her hafta toplantı yaparak Adıyaman'ın nabzını yoklamaya devam ettiklerini belirtti.

Adıyaman ilçeleriyle birlikte koordineli bir şekilde hareket ettiklerini ifade eden Başkan Binzet olumlu geri dönüşlerin Adıyaman için umut vaat edici olduğunu söyledi.

CHP'nin dinamik bir yapısı olduğuna dikkat çeken Başkan Binzet;" CHP olarak 81 ilde bütün ilçelerde, beldelerde iktidar olmak için çalışıyoruz. Seçim çalışmalarıyla kamuoyunun nabzını yokluyoruz. Ev ve iş yeri ziyaretlerine ehemmiyet gösteriyoruz. Nerede bir dert varsa o derde derman olmaya çalışıyoruz. Öyle ki CHP örgütleriyle birlikte koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Hataya, yanlışa yer yok. Sandık görevlilerine şimdiden gerekli bildirimleri yapıyoruz. Stant çalışmaları da kezâ öyle. Bir yandan da yeni üye kayıtlarına devam ediyoruz. Biz halkımıza güveniyoruz. Geri dönüşlerden de anladığım kadarıyla halk da bize güveniyor. Bu güveni asla boşa çıkartmayacağız. Dur durak demeden, ülkemiz için, prestijimiz için çalışmaya devam edeceğiz"dedi.