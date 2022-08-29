Başkan Binzet: 30 Ağustos emperyalizme atılmış tokattır

"Haçlı Seferini göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir"

Başkan Mehmet Sırrı Burak Binzet, 100 yıl önce “Ya İstiklal Ya Ölüm!” parolasıyla emperyalizme şiddetli bir tokat indirildiğini belirterek şunları söyledi:

"30 Ağustos Zaferiyle sonuçlanan tarihi kahramanlık destanı, bizim milli şuur ve vazife duygusuyla geleceğe taşıyacağımız güzide bir mirasımızdır. Bu zafer kendi içerisinde birçok önemli mana barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi bir milletin asıl gücünü oluşturan şeyin topundan tankından önce imanlı evlatlarının olduğu gerçeğidir. Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanları, Anadolu'da icra edilmeye çalışılan Haçlı Seferini göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir. Umut ediyorum ki; gelecek nesillerimiz Milli Mücadeleyi ve büyük zaferi bu şuur ile hakiki manada anlarlarsa coğrafyamız üzerindeki emperyalist emeller hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbî duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"