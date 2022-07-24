Başkan Binzet, '24 Temmuz Basın Bayramı'nı Kutladı

Başkan Binzet yayınladığı mesajında, "Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan bu önemli ve anlamlı günde, kalemini demokrasi, insan hakları, barış, adalet ve halkın çıkarları için kullanan, mesleğini tarafsız ve özgür bir şekilde yerine getirmeye çalışan, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkındaki bilgilere, her gün kolayca ulaşabilmemizi sağlayarak kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan, mesai gözetmeksizin fedakarca çalışan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.