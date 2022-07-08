Başkan Aydın'ın Kurban Bayramı mesajı - Videolu Haber

Kurban Bayramı'nın barış ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Bayramlar bizim dini duygularımızla birlikte aynı zamanda yardımlaşma paylaşma ve dayanışma duygularımızın zirve yaptığı anlardır. İnşallah hemen önümüzde Kurban Bayramı ile birlikte idrak edeceğiz ve bu vesileyle hac farzlarını yerine getiren hacı adaylarımızı tebrik ediyoruz. Bu Kurban Bayramı vesilesiyle kurbanın anlamına ve önemine uygun şekilde istiyoruz ki; barış içerisinde, huzur içerisinde, dargınlıkların, kırgınlıkların olmadığı kirlenmemiş bir dünyada yaşamak istiyoruz. Herkesin birbirini daha çok sevdiği bir bayram temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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