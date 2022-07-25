Başkan Aydın’dan Yaman Medya Gruba ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Yaman Medya Grup ziyaretine AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti teşkilat yöneticileri eşlik etti.

AK Parti teşkilatına ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Yaman Medya Grup Yönetim Kutulu Başkanı İbrahim İnan,"AK Parti teşkilatının ziyaretlerinde dolayı mutlu olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, basının sorunları ile ilgilenen ve basın camiasının yanında olan bir siyasetçimiz. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Yaman Medya Grup bünyesinde bulunan Perre Haber Ajansı'nın Adıyaman'ın gelişmesine ve vatandaşların sesine ayna olduğunu aktaran Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise şunları söyledi:

"Adıyaman’da etkili ve güzel bir medya grubumuz ve ajansımız var. Adıyaman gelişmesine ilerlemesi için bizlere sürekli ayna oldular ve sesimizi vatandaşlarımıza duyurdular. 24 Temmuz Basın Bayramlarını kutluyorum. Yaman Medya Grup ve Perre Haber Ajansı çalışanlarına bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum"