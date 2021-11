Başkan Aydın'dan tütün üreticilerine müjde

Tütün üreticisi hemşerilerimizin her anlamda olduğu gibi, özellikle ekonomik olarak en tatmin edici kazancı elde edebilmesi için gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Aydın, "Tütün eken çiftçimizin ve üreticimizin şartlarının azami düzeyde iyileştirilmesi için durmaksızın çalışmalarımız devam etmektedir. Tütün üreticisi hemşerilerimizin her anlamda olduğu gibi, özellikle ekonomik olarak en tatmin edici kazancı elde edebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ve Özege Tütün Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener Bey ile de yaptığımız görüşmeler, çalışmalar neticesinde, sözleşmeli tütün üretimi yapan çiftçimize, üreticimize alımı tamamlanmış olsa dahi, kilogram başına 2 TL daha ek prim ödemesi yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan bu iyileştirme ile tütün üreticimiz ekonomik olarak daha da rahatlayacak ve bundan sonra da her zaman olduğu gibi üreticimiz ve çiftçimiz için yapılması gereken her ne ise takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Tütün üreticimize ve çiftçimize yapılan bu iyileştirmenin şimdiden hayırlara vesile olmasın diler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Özege Tütün Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.