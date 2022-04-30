Başkan Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber

“Hemşerilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimde kutluyorum”

Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “ 2 yıllık bir pademi döneminden sonra ilk defa kucaklaşacağımız ve bayramı bayram tadında yaşayacağımız bir bayram olacak. Hemşerilerimizin vatandaşlarımızın Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Bütün musibetlerin, kazaların, olmaması için dua ediyorum. Bayramda buralarda hemşerilerimizin yanında olacağız. Doya doya bu pandemi sonrası bu bayramı yaşacağız. Diliyoruz ve umuyoruz dünyanın her yerinde savaşlar var, krizler var, bu bayram münasebeti ile bu savaşların son bulması diliyorum. Bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimde kutluyorum”

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