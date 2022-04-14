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Başkan Aydın’dan gençlere müjde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri için kurulan gençlik merkezlerine 5 adet daha ilave ettiklerini müjdeledi.

14 Nisan 2022 Perşembe 13:12
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Başkan Aydın’dan gençlere müjde

Aydın Adıyaman ve ilçelerde yapılacak olan gençlik merkezleri ile ilgili müjdeyi verdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman ve ilçelerde yapılacak olan gençlik merkezi müjdesini verdi.
Yapılacak olan 5 ilave gençlik merkezi hakkında bilgi veren Aydın, “Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmesi için, bilgi ve beceri sahibi olarak gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile kurulan gençlik merkezlerine 5 adet daha ilave ediyoruz. Diğer taraftan, Fritt II projesi kapsamında finanse edilen "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" ile geleceğimiz olan gençlerimizi kucaklamaya devam ediyoruz. Daha önceden hemşehrilerimizle paylaştığımız üzere; Sincik, Gerger, Samsat, Tut ve Çelikhan ilçelerimize Gençlik Merkezi yapımı için Spor Toto Teşkilatı’nda girişimlerimiz neticesinde gerekli imzalar atılmıştı. Yine, Adıyaman Merkez ve Gölbaşı ilçelerine ise "Fritt Projesi" kapsamında gençlik merkezleri yapılacağını da değerli hemşehrilerimize bildirmiştik. Bu kapsamda; 10 Mayıs 2022 tarihinde ihalesi yapılacak olan, Çelikhan, Samsat, Gerger, Sincik ve Tut ilçelerimize yapılacak olan Gençlik Merkezlerinin ve RIT II projesi kapsamında yapılacak olan, Adıyaman Merkez Fatih Mahallesi Spor Salonu ve Gölbaşı İlçe Gençlik Merkezi lansmanlarının, şimdiden Adıyaman’ımıza ve ilçelerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”dedi.
Gençlere yönelik her türlü hizmet ve yatırımı takip ettiklerinin altını çizen Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Planladığımız ve devam eden projelerle gençlerimize yönelik her türlü hizmet ve yatırımı takip etmeye, Adıyaman’ımıza yeni proje ve yatırımları kazandırmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Gençlerimizin yarınlara çok daha güçlü ve aydınlık bir şekilde bakabilmeleri için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu, milletvekilli arkadaşlarımız ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

 

Kaynak: PHA
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