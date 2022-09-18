Başkan Aydın'dan çiftçilere hibe desteği müjde

Hibe desteği ile ilave olarak,15 bin dekar mercimek ve 3 bin 500 dekar nohut ekimi yapılacağını ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Mercimek ve nohut ekiminde kullanılmak üzere, Adıyaman’a 3,5 milyon TL tohum desteği gönderildi. Bu hibe destek ile ilave olarak,15 bin dekar mercimek ve 3 bin 500 dekar nohut ekimi yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."dedi.