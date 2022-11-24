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Başkan Aydın’dan ATSO’ya ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı İrfan Torunoğlu’nu ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

24 Kasım 2022 Perşembe 14:09
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Başkan Aydın’dan ATSO’ya ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

AK Parti Milletvekili Av. Ahmet Aydın’a Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Ziyarette ATSO Yönetim Kurulu üyeleri İsmet Atay, Mehmet Eroğlu, Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Ahmet Genç, Nazım Serdar Kaynak, Abdurrahman Şan ve Meclis üyesi Muhammed Fatih Coşkun da hazır bulundu. Ziyarette devam eden ve yeni projeler üzerine istişare edildi. 
ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu tarafından karşılanan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Başkan Torunoğlu’na ve Yönetim Kuruluna başarılar diledi.
Aydın; “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen İrfan beye, yönetim kurulu ve meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerimizi sunuyorum. İlimiz için yapılacak çalışmalar ve projeler için istişare edeceğiz. Seçim bölgemizde milletvekilleri arkadaşlarımızla teşkilatımızın hazırlamış olduğu program dahilinde geziyoruz. İlgili bütün kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileriyle hem Adıyaman ile alakalı yatırımlar noktasında hem de Türkiye gündemi ile ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Her platformda uğradığımız mekânlardan birisi Adıyaman için güzel hizmetlere vesile olan bir kuruluş. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İrfan Torunoğlu ve yönetimiyle birlikte Adıyaman’ı ve Adıyaman’a olan yatırımları konuşacağız. Ben Sayın Başkanımıza ve tüm yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, ATSO’nun şehrin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekerek; “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de yeni bir seçim sürecinden çıktık. Yönetimdeki arkadaşlarımız ile birlikte ilimizin ekonomik anlamdaki beklentilerine çözüm üretme noktasında çalışıyoruz. İnşallah işadamlarımıza ve girişimcilerimize yeni imkânlar oluşturarak Adıyaman’ın ekonomik gelişimine katkıda bulunuruz. Tabi bunları yaparken siyasetçilerimiz ve kamu kurumlarımız ile uyum ve işbirliği içinde olacağız. Tek gayemiz ilimize faydalı hizmetler sunmak. Bu vesile ile ziyaretinizden dolayı teşekkür eder, sizlere çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Kaynak: PHA
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