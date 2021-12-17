Başkan Aydın'dan Akıncılar Beldesine doğalgaz müjdesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 16.12.2021 tarihli kararı Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesine doğalgaz verileceği açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 16.12.2021 tarihli kararı Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesine doğalgaz verileceği müjdesini veren AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Aydın," Durmadan yorulmadan hizmet ve eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin her derdine derman olacak, hayat standardını yükselteceğiz. Bu güzel yatırım için Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, şirin ilçemiz Akıncılar'a hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ise Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın'a ve milletvekillerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.