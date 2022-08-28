Başkan Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zaferi, toprakları işgal altında olan bir milletin azimle yeniden doğuşunun adı olduğunu söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Ne kutlu bir haftadır ki, tarihimizin en şanlı destanlarının yazıldığı bir günü daha milletçe beraber kutluyoruz. Muzaffer Ordumuzun 26 Ağustos’lardan 30 Ağustos’lara uzanan zaferler silsilesi bu büyük milletin onurudur, gururudur. 26 Ağustos’da Dumlupınar’da başlayan Büyük Taaruz’un 30 Ağustos’ta zaferle nihayete ermesiyle bir kez daha kahraman ordumuz, büyük milletimizin esaret altında kalamayacağını tüm dünyaya göstermiştir."dedi.

Millet olarak sarsılmaz ve kırılmaz birlik, beraberliğin gücü olduğunu söyleyen Aydın, mesajının devamında şunları ifade etti:

"100. Yılında bugünü bizlere Zafer Bayramı olarak yaşatan güç, bizim millet olarak sarsılmaz ve kırılmaz birlik, beraberliğimizdir. Milletimizin kurtuluş mücadelesinin tamamlandığı 30 Ağustos’lar bugün de bu büyük milletin diriliş mücadelesine vesile olmaya devam etmektedir. Milletimiz her zaman olduğu gibi bugün de devletiyle birdir, beraberdir. Hiç bir zaman ödün vermediği bağımsızlığından ve gücünü aldığı azim ve imanından vazgeçmemiş ve sonsuza dek de vazgeçmeyecektir. Bu kutlu günün vesilesiyle, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu topraklar için kanlarını feda etmiş mübarek Şehitlerimize Allah’tan rahmet, asil ve vakur Gazilerimize bir ömür boyu sağlık diliyorum."