Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13

Başkan Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı.

28 Ağustos 2022 Pazar 16:12
3 Okunma
Başkan Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zaferi, toprakları işgal altında olan bir milletin azimle yeniden doğuşunun adı olduğunu söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Ne kutlu bir haftadır ki, tarihimizin en şanlı destanlarının yazıldığı bir günü daha milletçe beraber kutluyoruz. Muzaffer Ordumuzun 26 Ağustos’lardan 30 Ağustos’lara uzanan zaferler silsilesi bu büyük milletin onurudur, gururudur. 26 Ağustos’da Dumlupınar’da başlayan Büyük Taaruz’un 30 Ağustos’ta zaferle nihayete ermesiyle bir kez daha kahraman ordumuz, büyük milletimizin esaret altında kalamayacağını tüm dünyaya göstermiştir."dedi.
Millet olarak sarsılmaz ve kırılmaz birlik, beraberliğin gücü olduğunu söyleyen Aydın, mesajının devamında şunları ifade etti:
"100. Yılında bugünü bizlere Zafer Bayramı olarak yaşatan güç, bizim millet olarak sarsılmaz ve kırılmaz birlik, beraberliğimizdir. Milletimizin kurtuluş mücadelesinin tamamlandığı 30 Ağustos’lar bugün de bu büyük milletin diriliş mücadelesine vesile olmaya devam etmektedir. Milletimiz her zaman olduğu gibi bugün de devletiyle birdir, beraberdir. Hiç bir zaman ödün vermediği bağımsızlığından ve gücünü aldığı azim ve imanından vazgeçmemiş ve sonsuza dek de vazgeçmeyecektir. Bu kutlu günün vesilesiyle, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu topraklar için kanlarını feda etmiş mübarek Şehitlerimize Allah’tan rahmet, asil ve vakur Gazilerimize bir ömür boyu sağlık diliyorum."

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydın, Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam ediyor
Başkan Aydın, Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam ediyor
İş İnsanı Karahan’dan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına tam destek
İş İnsanı Karahan’dan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına tam destek
Başkan Kılınç, Yoğun çalışmaları Mercan TV'de değerlendirdi
Başkan Kılınç, Yoğun çalışmaları Mercan TV'de değerlendirdi
Başkan Dağtekin: 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız
Başkan Dağtekin: 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız
Doğan’dan EPDK’nın GES yönetmeliğine sert tepki
Doğan’dan EPDK’nın GES yönetmeliğine sert tepki
Boynukara: Ülkenin geleceği için geleneğin muhafaza edildiği yeni bir siyasi iklimin oluşturulması şart
Boynukara: Ülkenin geleceği için geleneğin muhafaza edildiği yeni bir siyasi iklimin oluşturulması şart
Tutdere: 1 yıl içinde fırıncı esnafının gider kalemine yüzde 400 oranında zam yapıldı
Tutdere: 1 yıl içinde fırıncı esnafının gider kalemine yüzde 400 oranında zam yapıldı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Esenyurt’ta yapılan saldırıyı kınadı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Esenyurt’ta yapılan saldırıyı kınadı
Başkan Doğan Esenyurt’ta Yapılan Saldırıyı Kınadı
Başkan Doğan Esenyurt’ta Yapılan Saldırıyı Kınadı
CHP’li Tutdere, zam tablosu paylaştı
CHP’li Tutdere, zam tablosu paylaştı
Karahan'dan Hacı Bektaş Veli mesajı
Karahan'dan Hacı Bektaş Veli mesajı
Başkan Aydın: Söz verdiğimiz gibi Kahta Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
Başkan Aydın: Söz verdiğimiz gibi Kahta Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
Aydın: Gelişen donanımlı bir gençliğin temelini oluşturmak istiyoruz
Aydın: Gelişen donanımlı bir gençliğin temelini oluşturmak istiyoruz
AK Parti 21'inci yıl dönümü kutladı - Videolu Haber
AK Parti 21'inci yıl dönümü kutladı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: 20 yıllık AK Parti iktidarı milletin fişini çekti - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: 20 yıllık AK Parti iktidarı milletin fişini çekti - Videolu Haber
Dağtekin: Çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız
Dağtekin: Çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız
CHP'li Bozat Hacı Bektaş-I Veli'yi andı
CHP'li Bozat Hacı Bektaş-I Veli'yi andı
Ulubey:Başarı için ön seçim şart
Ulubey:Başarı için ön seçim şart
Başkan Binzet: Adıyaman bize biz Adıyaman'a güveniyoruz
Başkan Binzet: Adıyaman bize biz Adıyaman'a güveniyoruz
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Çelikhan'da esnaflarla bir araya geldi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Çelikhan'da esnaflarla bir araya geldi
Başkan Dağtekin: AK Parti'nin birleştirici gücü istikrar ve güvenin mutlak adresi haline geldiği aşikardır
Başkan Dağtekin: AK Parti'nin birleştirici gücü istikrar ve güvenin mutlak adresi haline geldiği aşikardır
Tutdere: 630 Bini aşkın nüfusa sahip kentimize 200 kişilik kütüphane yaptılar - Videolu Haber
Tutdere: 630 Bini aşkın nüfusa sahip kentimize 200 kişilik kütüphane yaptılar - Videolu Haber
Karahan’dan 'Baraj ve İstimlak' tepkisi
Karahan’dan 'Baraj ve İstimlak' tepkisi
Ulubey: Her öğretmen kendi branşında uzmandır
Ulubey: Her öğretmen kendi branşında uzmandır
Milletvekili Tutdere: İktidarın Adıyaman’a su verecek gücü kalmamıştır
Milletvekili Tutdere: İktidarın Adıyaman’a su verecek gücü kalmamıştır
Milletvekili Tutdere’den Çelikhan çıkarması
Milletvekili Tutdere’den Çelikhan çıkarması
Tutdere’den tütün hastalığına önlem alınması için Tarım Bakanlığı’na önemli çağrı
Tutdere’den tütün hastalığına önlem alınması için Tarım Bakanlığı’na önemli çağrı
AK Parti Heyetinden, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
AK Parti Heyetinden, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
Milletvekili Tutdere: İktidarımızda bütün taşeronları kadroya alacağız
Milletvekili Tutdere: İktidarımızda bütün taşeronları kadroya alacağız
Başkan Aydın: Amacımız Adıyaman'ın altında bulunan tarihi ortaya çıkartmak
Başkan Aydın: Amacımız Adıyaman'ın altında bulunan tarihi ortaya çıkartmak

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim