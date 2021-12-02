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Başkan Aydın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü nedeniyle yayımladığı mesajında, Engelli vatandaşların haklarını korumanın yanında, her türlü hukuki altyapısı hazır bulunan faaliyetlerle onların geleceğe güven ve umutla bakabilmelerini sağlamamız büyük önem arz ettiğini söyledi.

02 Aralık 2021 Perşembe 15:24
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Başkan Aydın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, Engelli vatandaşlar için yasama alanında yapılan kanuni altyapı çalılşmalarıyla beraber; sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü için son yıllarda icra edilenler ciddi mesafe alındığını belirtti.

"Bu konuda hassas olmaya, gayret göstermeye davet ediyor"

Vatandaşları bu konuda hassas olmaya, gayret göstermeye davet eden Aydın,"Engelli vatandaşlarımızın haklarını korumanın yanında, her türlü hukuki altyapısı hazır bulunan faaliyetlerle onların geleceğe güven ve umutla bakabilmelerini sağlamamız büyük önem arz etmektedir. Engelli vatandaşlarımız için yasama alanında yapılan kanuni altyapı çalılşmalarıyla beraber; sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü için son yıllarda icra edilenler ciddi mesafe alınmasını sağlamıştır. Bunları hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde, insan onuruna yakışır bir şekilde, karşı karşıya bulundukları riskleri en aza indirmek, ülkeleri için katma değer yaratan bireyler olan engelli vatandaşlarımız için özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar en önemli vazifelerimizin başında gelmiştir. Böyle bir günde, tekrar herkesi bu konuda hassas olmaya, gayret göstermeye davet ediyor, bu vesileyle değerli engelli vatandaşlarımızın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü kutluyor, gelecek günlerin sizlere ve tüm sevdiklerinize başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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