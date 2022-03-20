Başkan Aydın'dan '21 Mart Nevruz Günü' mesajı

'21 Mart Nevruz Günü'nün Türkiye, coğrafyamız ve insanlık için hayırlı olmasını dileyen TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın,"Türkiye, coğrafyamız ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.Nevruz; baharın müjdecisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü dünyanın en eski ve en zengin barış ve dostluk bayramıdır. Savaşların, felaketlerin yaşandığı dünyada, kültürel bir mirasımız olan Nevruz Bayramı'nın, insanlara sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın değerlerini hatırlatması en büyük dileğimizdir."dedi.

Nevruz, barışın bayramı olduğunu ve hep beraber hayatı paylaşabilme iradesi olduğunu hatırlatan Aydın,"Ayrışmanın değil bütünleşmenin, kavganın değil barışın bayramı olan Nevruz, hep beraber hayatı paylaşabilme irademiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere tüm Türkiye’nin Nevruz Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bu güzel günün barış içerisinde hep beraber neşe, huzur ve sevinçle kutlanarak milletimize mutluluklar getirmesini temenni ediyorum."şeklinde konuştu.