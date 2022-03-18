Galeriler Yazarlar
Adıyaman 3
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.144,28
ALTIN
919,87
DOLAR
14,79
STERLİN
19,46
EURO
16,39

Başkan Aydın'dan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası’nın 107. Yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

18 Mart 2022 Cuma 09:47
4 Okunma
Başkan Aydın'dan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesajı

'18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesaj yayımlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası’nın 107. yıldönümünü, tarihimizdeki şanlı bir zaferin, sene-i devriyesini hep birlikte idrak ediyoruz. Mübarek vatanımızı, her türlü iç ve dış tehdide karşı savunan ve bu kutsal görevi ifa ederken bir an olsun gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Son kale Çanakkale’de omuz omuza yiğitçe çarpışmış, yan yana toprağa düşerken en şerefli makam olan şehitlik mertebesine yükselmiş dedelerimiz, bugün de bizlere birlik ve beraberliğimizin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmişler, bunu kanlarıyla bu topraklara nakşetmişlerdir. Bu düstur, inanç ve kararlılıkla bizler de, ecdadımızdan aldığımız bu mukaddes görevi evlatlarımıza onur ve şeref ile bırakmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin kıymetli evlatları, tarihine, maneviyatına ve mukaddesiyatına sahip çıkmaya devam etmektedir. Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası vesilesiyle, başta bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ve yakınlarına en içten minnet duygularımla, aziz milletimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere: Milyonlarca alevinin ibadet merkezi cemevlerini yasal statüye kavuşturun - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Milyonlarca alevinin ibadet merkezi cemevlerini yasal statüye kavuşturun - Videolu Haber
CHP’li Buluş’tan ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ mesajı
CHP’li Buluş’tan ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ mesajı
Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz
Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak
Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor
Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor
Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var
Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim