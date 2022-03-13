Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Uzun yıllar göz ardı edilen pek çok sağlık sorununun üzerine gidildiğini, vatandaşların hak ettiği gibi sağlık hizmetinden yararlanabilmesi sağlandığını belirten TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın,"Hamdolsun, Türkiye son 20 yılda, birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Kaliteli ve çağdaş bir sağlık hizmetiyle ülkemizin dört bir yanına ulaşan hükümetimiz, uzun yıllar göz ardı edilen pek çok sağlık sorununun üzerine gitmiş, vatandaşlarımızın hak ettiği gibi sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için her türlü altyapı, personel, teknik donanım ve teçhizat sağlanmıştır. Her zaman olduğu gibi özellikle salgın zamanında da Türkiye’nin dört bir yanında hiçbir zaman yılmadan, usanmadan ve büyük bir özveriyle çalışan tıp camiamızı göstermiş oldukları gayretleri için bir kez daha kutluyorum ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesile toplum sağlığının korunması için emek veren tüm sağlık çalışanlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyorum."şeklinde konutşu.