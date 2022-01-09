Galeriler Yazarlar
Adıyaman 10
orta şiddetli yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,033.32
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78

Başkan Aydın'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

09 Ocak 2022 Pazar 15:09
1 Okunma
Başkan Aydın'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Gazetecilerin bu görevi ifa ederken yaşadıkları zorluklar kamuoyu tarafından bilindiğini ve her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını ve yakın bir mesai paylaştıklarını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Dünyanın en zorlu ve dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik mesleğini icra eden değerli basın mensupları mesleklerine olan azimleri ve bağlılıklarıyla her daim takdirle karşılanmışlardır. Hızla akıp giden dünya gündeminin yanı sıra içinde bulunduğumuz coğrafya itibariyle de böylesine sıcak gündem ve hareketliliği her türlü zorluğa rağmen takip eden gazetecilerin bu görevi ifa ederken yaşadıkları zorluklar kamuoyu tarafından bilinmekte ve alkışlanarak karşılanmaktadır. Her konu ve yaşanan her gelişmeden doğru, dürüst, objektif ve ilkeli bir şekilde toplumu bilgilendirmek gibi bir görevi olan gazetecilere bizler de her zaman yardımcı olmaya çalışıyor ve kendileriyle yakın bir mesai paylaşıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerinin başında olan değerli basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, kendilerine,  ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum."dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Dağtekin: 10 Ocak, fedakârlık ve azmin, yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin bir sonucudur
Başkan Dağtekin: 10 Ocak, fedakârlık ve azmin, yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin bir sonucudur
AK Partili kadınların saha çalışması devam ediyor
AK Partili kadınların saha çalışması devam ediyor
CHP’Lİ BİNZET: “HALK İÇİN ÇALIŞAN GAZETECİLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN”
CHP’Lİ BİNZET: “HALK İÇİN ÇALIŞAN GAZETECİLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN”
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
Başkan Binzet'ten Eski Devlet Hastanesi İçin Çağrı "Muhtarların Sesini Duyun"
Başkan Binzet'ten Eski Devlet Hastanesi İçin Çağrı "Muhtarların Sesini Duyun"
Milletvekili Tutdere: Bir avuç yandaş şirketin kazanması için milyonlar mağdur ediliyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Bir avuç yandaş şirketin kazanması için milyonlar mağdur ediliyor - Videolu Haber
CHP'li Binzet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki
CHP'li Binzet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Maskeyi dağıtamadınız, bari fakir fukaranın kömürünü dağıtın - Videolu Haber
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Maskeyi dağıtamadınız, bari fakir fukaranın kömürünü dağıtın - Videolu Haber
CHP’li Buluş: Önümüzdeki yıl buğday ürünlerinin fiyatları daha çok artacaktır
CHP’li Buluş: Önümüzdeki yıl buğday ürünlerinin fiyatları daha çok artacaktır
Adıyaman heyeti TOKİ Başkanı Bulut'la görüştü
Adıyaman heyeti TOKİ Başkanı Bulut'la görüştü
Başkan Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Başkan Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Başkan Binzet "“TÜİK”i Yerden Yere Vurdu
Başkan Binzet "“TÜİK”i Yerden Yere Vurdu
CHP'li Tutdere: Zulüm yasası yeni yılın ilk gününde yürürlüğe girdi
CHP'li Tutdere: Zulüm yasası yeni yılın ilk gününde yürürlüğe girdi
AK Parti Milletvekili Taş’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret
AK Parti Milletvekili Taş’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Ulubey: Türkiye her şeyiyle dışa bağımlı hale getirilirdi
Ulubey: Türkiye her şeyiyle dışa bağımlı hale getirilirdi
CHP’li Tutdere: Elinizi milletin cebinden çekin
CHP’li Tutdere: Elinizi milletin cebinden çekin
CHP Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
CHP Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
CHP'li Buluş'tan yeni yıl mesajı
CHP'li Buluş'tan yeni yıl mesajı
Başkan Emre: Bizim önemli projelerimizin bitimi inşallah 2022 yılı olacak - Videolu Haber
Başkan Emre: Bizim önemli projelerimizin bitimi inşallah 2022 yılı olacak - Videolu Haber
CHP'li Binzet'ten yeni yıl mesajı
CHP'li Binzet'ten yeni yıl mesajı
CHP’li Tutdere: Yeşerttiğimiz umutları yeni yılda daha da kuvvetlendireceğiz
CHP’li Tutdere: Yeşerttiğimiz umutları yeni yılda daha da kuvvetlendireceğiz
Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Türkiye’yi bu karanlıktan hep beraber kurtaracağız
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Türkiye’yi bu karanlıktan hep beraber kurtaracağız
Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi
Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi
CHP'li Buluş: 2021 yılı biterken Türkiye’nin can yakan ekonomik sorunları derinleşti
CHP'li Buluş: 2021 yılı biterken Türkiye’nin can yakan ekonomik sorunları derinleşti
CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
İş İnsanı Karahan: Her yeni yıl yeni umut ve yeni bir başlangıçtır
İş İnsanı Karahan: Her yeni yıl yeni umut ve yeni bir başlangıçtır
Milletvekili Tutdere: Halk yetki verdiğinde ülkemizi güzel günlere taşıyacağız
Milletvekili Tutdere: Halk yetki verdiğinde ülkemizi güzel günlere taşıyacağız
Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan takdir aldı
Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan takdir aldı
'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede
'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim