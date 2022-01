Başkan Aydın'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Gazetecilerin bu görevi ifa ederken yaşadıkları zorluklar kamuoyu tarafından bilindiğini ve her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını ve yakın bir mesai paylaştıklarını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Dünyanın en zorlu ve dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik mesleğini icra eden değerli basın mensupları mesleklerine olan azimleri ve bağlılıklarıyla her daim takdirle karşılanmışlardır. Hızla akıp giden dünya gündeminin yanı sıra içinde bulunduğumuz coğrafya itibariyle de böylesine sıcak gündem ve hareketliliği her türlü zorluğa rağmen takip eden gazetecilerin bu görevi ifa ederken yaşadıkları zorluklar kamuoyu tarafından bilinmekte ve alkışlanarak karşılanmaktadır. Her konu ve yaşanan her gelişmeden doğru, dürüst, objektif ve ilkeli bir şekilde toplumu bilgilendirmek gibi bir görevi olan gazetecilere bizler de her zaman yardımcı olmaya çalışıyor ve kendileriyle yakın bir mesai paylaşıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerinin başında olan değerli basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, kendilerine, ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum."dedi.