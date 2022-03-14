Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde 17 Devlet ve Hükümet Başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcının yer aldığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diploması Forum'una katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın," Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile birlikte Türkiye artık küresel güç olarak bölgesinde ve Dünya'da oyun kurucu olmuştur."dedi.

"Türkiye artık söz sahibi bir ülke haline gelmiştir"

Barışın egemen olduğu daha adil bir dünyanın mümkün olduğu ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Başkan Aydın, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği güçlü liderliğini en yakından Antalya Diploması formunda gördük. Sahada ve masada güçlü bir Türkiye artık var. Uluslararası arenada Türkiye artık söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile birlikte Türkiye artık küresel güç olarak bölgesinde ve Dünya'da oyun kurucu olmuştur. Daha adil bir dünya düzeni için insani ve vicdani dış politika ile diplomasiyi yeniden kurguluyoruz. Küresel aktörlerle diplomasiyi yeniden kurguluyor, barışın egemen olduğu daha adil bir dünyanın mümkün olduğu düşüncesi ile çalışıyoruz."şeklinde konuştu.