Başkan Aydın: Ulaştırma alanında ilimize büyük yatırımları kazandırdık

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ve Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy oluşan heyet Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"İktidarlarımız döneminde ciddi yatırımlar yapıldı"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın,"İlimize ulaşım alanında iktidarlarımız döneminde ciddi yatırımlar yapıldı. Nissibi Köprüsü, duble yollar ve farklı seviyeli köprülü kavşak başta olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında ilimize büyük yatırımlar kazandırdık. Bakanımızı ziyaretimizde ilimiz ve ilçelerimizin aciliyet ve önem arz eden hususlarında istişarede bulunduk. Bakanımıza bir kez daha hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.