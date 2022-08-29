Başkan Aydın: Ulaşımda Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz

2023 hedeflerini adım, adım ilerlediklerini söyleyen Başkan Aydın,"Altınşehir battı çıktımızın akabinde hemen hastane kavşağımızda hummalı bir çalışma sürüyor. Bugün çalışma sahasını gezip, yerinde inceledik. Adıyaman Hastane/Otogar kavşağı çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2x81 m köprüsü ile toplamda 1.050 metre (2x2) uzunluğunda (bağlantı yoluyla birlikte) farklı seviyeli kavşak içi ve 2,25 km Çelikhan bağlantı yolu(BY BSK) yapılacak. Hedefimiz en kısa sürede bu çalışmaları tamamlanmak. 2023 hedeflerimize adım, adım ilerlerken, büyük gayretlerimiz sonucunda, Gerger-Narince arasında yapımı süren yol çalışması devam ediyor. Sathi kaplama standartlarında yapılacak yolun tamamlanması ile birlikte Adıyaman-Gerger arasındaki ulaşım sorunu çözülmüş olacak. Ulaşımda iktidarımız döneminde birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Gerger yolu tabi yılların getirdiği sorunlardan bir tanesi, çok yüksek bir yatırım tutarı ile bu yolun yapılması için gayretlerimiz sonucunda yol yapım çalışmaları başladı. Akıncılar yolu büyük ölçüde tamamlandı. Kahta-Narince-Damlacık il yolu çalışmaları da kısa süre içerisinde başlayacak. Kahta-Nissibi köprüsü arasındaki yol ile Besni-Gölbaşı ilçemizde devam eden yol yapım çalışmalarını da yakından takip ediyoruz."dedi.