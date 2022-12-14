Başkan Aydın, Uçak sefer sayılarının arttırıldığını duyurdu

Adıyaman'da uçak sefer sayılarının arttırıldığının müjdesini veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Ülkemizin tüm dünyada gurur kaynağı olan Türk Hava Yolları ve onun bünyesinde yer alan Anadolu Jet ile yaptığımız görüşmeler ve hemşehrilerimizin taleplerini iletmemiz neticesinde; 1 Ocak 2023 itibariyle Adıyaman- Ankara seferleri haftanın her günü, Adıyaman - İstanbul Sabiha Gökçen seferleri haftada 3 günü yapılacaktır. Şimdiden seyahat edecek ve bu hizmetten faydalanacak olan tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, değerli Anadolu Jet yöneticilerine teşekkür ederim."dedi.