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Başkan Aydın: Tütün üreticimizin sorunları biz çözüyoruz - Videolu Haber

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, mecliste tütünle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

19 Kasım 2021 Cuma 14:18
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Başkan Aydın: Tütün üreticimizin sorunları biz çözüyoruz - Videolu Haber

"Tekel'i özelleştirme kapsamına alan meşhur Kemal Derviş yasalarıydı"
Aydın, TBMM'de yaptığı konuşmada, “Tütün konusunda en çok emek veren isimlerden biriyim, tütünün dününü bugünü en bilen Milletvekili olduğumu düşünüyorum çünkü her zaman üreticimizin ve tütüncümüzün derdini derinden hisseden ve bu sorunların çözümü konusunda gayret eden bir kardeşinizim. İktidara geldiğimizde tütün kartellere teslim edilmişti. Tütünü kartellere teslim eden Tekel'i özelleştirme kapsamına alan meşhur Kemal Derviş yasalarıydı, tütünü kartellere teslim eden 4733 sayılı Kemal derviş yasalarıydı. Bu yasalar ile sarmalık kıyılmış tütünü bulundurmak buraya dikkatinizi çekiyorum satışı değil bulundurmak 1-3 yıl arasında hapis cezası getiriyor ve tarım desteğinden çıkarılıyordu. Çok büyük sıkıntılar ile devir aldığımız tütün konusunu 2008'den sonra yaptığımız çalışmalar ve uygulamalar ile hem üretici sayısında ve üretim miktarında ciddi artışlar yaşandı” dedi.
"Tütünü ilk defa kooperatifler üzerinden yasal hale getiriyoruz"
Aydın, konuşmasının devamında ise, “2011 yılında ilimizde 2111 üretici mevcut iken bu sayı yaklaşık olarak 8000 bin seviyelerine çıktı. 1.5 milyon kilogram tütün üretimi yapılırken bugün bu rakam 12 milyon kilogram seviyelerine çıktı. Tütünü ilk defa kooperatifler üzerinden yasal hale getiriyoruz. Tütün konusunu siyaset üstü bir konu olarak gördüklerini ve gerçek üreticilerimiz ile birlikte tütünü Adıyaman'da marka haline getireceğiz. Tütünü ilk defa kaçak olmaktan çıkarıyor, kooperatifler üzerinden yasal hale getiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: PHA
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