Başkan Aydın: Tüm engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyorum

Tüm kurum ve kuruluşlarla her anlamda seferberlik içinde olduklarını ifade eden Aydın,"Dünya Engelliler Günü vesilesiyle ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyorum. Hükümetimiz engelli vatandaşlarımız için dün olduğu gibi bugün de çalışmalarına hız kaybetmeden devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın gücüne güç katmak için, her türlü sosyo-ekonomik problemlerinin çözümüne yönelik iyileştirmeler yapmak için durmadan çalışılmaktadır. Hükümetimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu manada her anlamda seferberlik içinde olmaya devam edilmektedir. Vermiş oldukları mücadele, yılmadan ve yorulmadan azimli bir şekilde hayata duruşlarıyla herkese örnek olan engelli kardeşlerimizin tam anlamıyla kendi kendilerine yetebileceği ve sorunsuz yarınlarının inşasında hep beraber olmaya devam edeceğiz."şeklinde konuştu.

Böyle bir günde, tekrar herkesi bu konuda hassas olmaya, gayret göstermeye davet eden Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Engelli vatandaşlarımızın haklarını korumanın yanında, her türlü hukuki altyapısı hazır bulunan faaliyetlerle onların geleceğe güven ve umutla bakabilmelerini sağlamamız büyük önem arz etmektedir. Engelli vatandaşlarımız için yasama alanında yapılan kanuni altyapı çalışmalarıyla beraber; sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü için son yıllarda icra edilenlerin üstüne koyularak devam edecektir. Böyle bir günde, tekrar herkesi bu konuda hassas olmaya, gayret göstermeye davet ediyor, bu vesileyle değerli engelli vatandaşlarımızın hak ettiği değerlerini her zaman alması gerektiği düşüncesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü bir kez daha tebrik ediyor tüm engelli vatandaşlarımıza en içten selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"