Galeriler Yazarlar
Adıyaman 24
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84

Başkan Aydın: Tarım arazilerinin yüzde 80'e yakını sulanabilir duruma gelecektir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla tarımsal sulama amaçlı yapıların finansman maliyetlerin karşılanmasına ilişkin kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:02
10 Okunma
Başkan Aydın: Tarım arazilerinin yüzde 80'e yakını sulanabilir duruma gelecektir

"Finansman maliyetleriler ile ilgili olarak sorun giderilmiş bulunmaktadır"
Tarımsal sulama amaçlı yapıların finansman maliyetlerin karşılanmasına ilişkin kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"20 Mayıs 2022 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile tarımsal sulama amaçlı yapıların finansman maliyetlerin karşılanmasına ilişkin kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adıyaman Koçali ve Gömükan Barajları başta olmak üzere Bebek 1 Pompaj Sulaması, Gözebaşı, Kınık, İncesu ve Karahöyük Gölet Sulamaları yapım işleri finansman maliyetleriler ile ilgili olarak sorun giderilmiş bulunmaktadır. Adıyaman'da asırlık projeler olarak gördüğümüz başta Koçali Barajı ve diğer sulama projelerimiz ile birlikte ilimizin sosyo-ekonomik yapısına çok büyük katkılar sunacağına inandığımız projelerde yapım işlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması için önemli bir karar Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. "dedi.
"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından da ödeneğini sağlanacaktır"
Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ nezdinde yapılan çalışmaları yakında takip ettiklerini ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Toplam sulanacak alanlara baktığımızda bu kapsamda en çok Adıyaman'ımız faydalanacaktır. Bu projelerin finansman sıkıntısı olmayacağı gibi iki yıl gibi kısa bir sürede TOKİ marifeti ile bitirilmesi hedeflenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından da ödeneğini sağlanacaktır. 
Adıyaman’ın mümbit arazilerinin suya kavuşacağı bu muazzam projelerin finansmanının sağlanması ile baraj ve sulama projelerinin tamamlanarak ilimizdeki tarım arazilerinin yüzde 80'e yakını sulanabilir duruma gelecektir.  Diğer taraftan, planlanan ve devam eden baraj ve sulama projelerimizi de Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ nezdinde yaptığımız çalışmalarla takip etmeye devam etmekteyiz.  Bu vesile ile buradan bir kez daha bizden hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, milletvekillerimize, DSİ yetkililerine ve çalışanlarına, bürokratlarımıza ve AK Parti teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Bozat'tan 19 Mayıs mesajı
Başkan Bozat'tan 19 Mayıs mesajı
Başkan Binzet’ten 19 Mayıs mesajı
Başkan Binzet’ten 19 Mayıs mesajı
Başkan Aydın: Enerjimizi Adıyaman için harcıyoruz
Başkan Aydın: Enerjimizi Adıyaman için harcıyoruz
Milletvekili Tutdere’den 19 Mayıs mesajı
Milletvekili Tutdere’den 19 Mayıs mesajı
CHP'den Kaftancıoğlu’na destek - Videolu Haber
CHP'den Kaftancıoğlu’na destek - Videolu Haber
CHP'li Buluş'un '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
CHP'li Buluş'un '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
Aydın: Milletimiz, bölgesine ve dünyaya da tarihte eşi ender görülen bir örnek olmuştur
Aydın: Milletimiz, bölgesine ve dünyaya da tarihte eşi ender görülen bir örnek olmuştur
Başkan Dağtekin’den '19 Mayıs' mesajı
Başkan Dağtekin’den '19 Mayıs' mesajı
CHP’li Tutdere Askerhan köyünde verdiği sözünü tuttu, konuyu meclise taşıdı - Videolu Haber
CHP’li Tutdere Askerhan köyünde verdiği sözünü tuttu, konuyu meclise taşıdı - Videolu Haber
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’ın 19 Mayıs Mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’ın 19 Mayıs Mesajı
AK Parti Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
AK Parti Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Tutdere: Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için devletin sıcak elinin devreye girmesi lazım
Tutdere: Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için devletin sıcak elinin devreye girmesi lazım
Davutoğlu: Yargıyı siyasi hislerinize kurban etmeyin
Davutoğlu: Yargıyı siyasi hislerinize kurban etmeyin
Başkan Binzet’ten Kaftancıoğlu’na destek mesajı
Başkan Binzet’ten Kaftancıoğlu’na destek mesajı
Milletvekili Tutdere’den Bakan Soylu’ya Çağrı: Çiftçinin ekmeğinden elini çek
Milletvekili Tutdere’den Bakan Soylu’ya Çağrı: Çiftçinin ekmeğinden elini çek
CHP’li Binzet: AK Parti'nin gidişi ulusal bir kurtuluş olacak, memleket nefes alacak
CHP’li Binzet: AK Parti'nin gidişi ulusal bir kurtuluş olacak, memleket nefes alacak
CHP'li Buluş: AK Parti'nin 20 yıldaki intihar bilançosu ortaya çıktı
CHP'li Buluş: AK Parti'nin 20 yıldaki intihar bilançosu ortaya çıktı
Aydın’ın ismi Samsat’ta yaşatılacak
Aydın’ın ismi Samsat’ta yaşatılacak
Ulubey: İntihar olayları hepimizi derin üzüntüye koymuştur
Ulubey: İntihar olayları hepimizi derin üzüntüye koymuştur
Tutdere Dolu afetinden etkilenen çiftçinin mağduriyetini TBMM’de gündeme getirdi
Tutdere Dolu afetinden etkilenen çiftçinin mağduriyetini TBMM’de gündeme getirdi
Milletvekili Tutdere: Kamulaştırma ve iskân konusu ciddi mağduriyetler yaratıyor
Milletvekili Tutdere: Kamulaştırma ve iskân konusu ciddi mağduriyetler yaratıyor
Milletvekili Tutdere: Ekonomik krizden dolayı vatandaşlarımız ahırdaki hayvanını besleyemez hale geldi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Ekonomik krizden dolayı vatandaşlarımız ahırdaki hayvanını besleyemez hale geldi - Videolu Haber
İYİ Parti İl Başkanı Doğan Adıyaman'da İntihar Vakaları Arttı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan Adıyaman'da İntihar Vakaları Arttı
CHP'li Buluş, tarlada kadınları ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutladı
CHP'li Buluş, tarlada kadınları ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Anneler Gününü Kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Anneler Gününü Kutladı
İş İnsanı Karahan'dan 'Anneler Günü' mesajı
İş İnsanı Karahan'dan 'Anneler Günü' mesajı
CHP'li Binzet: Muhalefet hangi sorunu dile getirdi ise iktidar onu yaptı - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Muhalefet hangi sorunu dile getirdi ise iktidar onu yaptı - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Köylerimiz şehirlerden farkı yok - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Köylerimiz şehirlerden farkı yok - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin’den 'Anneler Günü' mesajı
AK Parti'li Dağtekin’den 'Anneler Günü' mesajı
Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim