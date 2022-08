Başkan Aydın: Söz verdiğimiz gibi Kahta Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı

"Proje kapsamında 5677 ağaç dikimi yapılacaktır"

Kahta ilçesinde 108.429 metrekare üzerine yapılacak olan Kahta Millet Bahçesin ihalesinin yapıldığı müjdesini veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Adıyaman Merkez ve Besni ilçemizden sonra Kahta ilçemize'de Millet Bahçesinin yapılması için süren çabalarımız sonucunda Kahta Millet Bahçesinin ihalesi 15.08.2022 tarihinde yapıldı. 108.429 metrekare üzerine yapılacak olan Kahta Millet Bahçesinde millet kıraathanesi, spor tesisleri destek binası, cafe, çocuk oyun alanları, peyzaj donatı, spor sahaları, etkinlik alanları, tematik bahçeler, piknik alanları, bisiklet yolu, seyir balkonu, seyir terası, yöresel ürün ve hediyelik eşya pazarı, otopark, mescit vb. alanlar yer alacaktır. Proje kapsamında 5677 ağaç dikimi yapılacaktır. Hemşehrilerimizin doğayla kucaklaşması için olanca gücümüzle gayret gösteriyoruz"dedi.

"Her türlü etkinliğin düşünüldüğü ve yeşilin mavi ile buluşacağı çok güzel bir mekan"

Vatandaşları doğayla kucaklaşması için olanca güçleriyle gayret gösterdiklerini ifade eden Aydın,"Söz verdiğimiz gibi Kahta Millet Bahçesi ihalesi yapıldı. 108.429 m2 alanda, sosyal donatıları ile her türlü etkinliğin düşünüldüğü ve yeşilin mavi ile buluşacağı çok güzel bir mekan. Hemşehrilerimizin doğayla kucaklaşması için olanca gücümüzle gayret gösteriyoruz. Hayırlı olsun. Toplu Konut İdaresi tarafından ihalesi gerçekleştirilen bu büyük eserin ilimize kazandırılmasında bizlere her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a teşekkür ediyorum."şeklinde konuştu.