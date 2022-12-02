Başkan Aydın: Sınırlarımız çelikten bir set şeklinde korunuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2.Hudut Alay Komutanlığı ve 1.Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret ederek yetkililerden sınır güvenliği hakkında brifing aldı.

"Üstün bir gayret içerisinde sınırlarımızı korumaktadır"

Ziyaret ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Ülkemiz sınırlarında başarılı bir şekilde görevlerini sürdüren Kahraman Mehmetçiğimizi ziyaret ederek sınırlarımızda alınan tedbirleri ve çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü unsura karşı sınırlarımızda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son sistem yerli ve milli teknoloji ile birlikte üstün bir gayret içerisinde sınırlarımızı korumaktadır. Elleri tetikte, gözleri sınırda vatan nöbeti tutan Kahraman Mehmetçiğimize görevlerinde muvaffakiyetler diledik. devletimizi ve ordumuzu Allah muzaffer eylesin."dedi.