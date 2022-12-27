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Başkan Aydın: Seçimden sonra ülkemizi her alanda yukarıya taşıyacağız

ADIYAMAN (PHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, parti üye standına giderek destekte bulundu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 19:48
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Başkan Aydın: Seçimden sonra ülkemizi her alanda yukarıya taşıyacağız

Aydın, Türkiye Yüzyılı’nda Adıyaman için mesai ve enerjilerini sonuna kadar kullanmaya devam edeceklerinin vurgusunu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Parti Teşkilatı, Adıyaman merkezdeki Parti üye standı ve AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Av. Furkan Dündar’ın çalışmalarına destek vermek için ziyarette bulundu.

Ankara’daki bütçe çalışmalarının sonlanmasının ardından soluğu Adıyaman’da alan Aydın, Partisinin çalışmalarına destek vermeye, vatandaşlarla bir araya gelmeyi kaldığı yerden sürdürüyor.

Aydın, Demokrasi Parkı'nda kurulan Türkiye Yüzyılı Standını ziyaret edip stanttaki çalışmalara katılarak AK Parti’ye üye olmak isteyen kişilerin kabulünü kendisi gerçekleştirdi. Her alanda kabuğunu kıran uluslararası platformda rüştünü ispat eden Türkiye artık danışılan, aranan bir ülke konumuna gelmiştir” sözlerine yer veren Aydın, "Allah’ın izni ile 2023 seçimleri sonrası Türkiye Yüzyılı için attığımız temeli süratle inşa ederek ülkemizi her alanda çok daha yukarılara taşıyacağız. Adıyaman için mesaimizi, enerjimizi sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Bunca yılın özeti geride hoş bir seda bırakmak. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimi çok seviyorum onlar için ne yapsak kifayetsiz kalır" şeklinde konuştu.

“Hemşerilerimize ulaşıp Türkiye Yüzyılını anlatmaya gayret gösteriyoruz”

Standın ev sahibi konumunda olan AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Av. Furkan Dündar da, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet Aydın başta olmak üzere Milletvekillerimiz, İl- İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve AK Parti teşkilatı olarak kar kış demeden gece gündüz sahada çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ülkemizin geleceği adına 2023 seçimlerinin hayati önem taşıdığının bilinci ile her hemşehrimize ulaşmaya Türkiye Yüzyılını anlatmaya gayret gösteriyoruz. Üye kayıt çalışmalarımızda teşkilatımızın programı doğrultusunda son güne kadar devam edecektir. 20 yıldır milletimize hizmetkâr olan partimiz Allah’ın izni ile Türkiye Yüzyılında’da aziz milletimize hizmetkâr olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Başkan Aydın: Seçimden Sonra ülkemizi Her Alanda Yukarıya Taşıyacağız
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