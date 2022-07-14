Başkan Aydın sanayiciler ile buluştu

Seçim bölgesi olan Adıyaman'da temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın Kahta Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, iş insanlarının istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Aydın'ın ziyaretine Kahta AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, Kahta İlçe Koordinatörü Abdurahman Şan, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Teşkilatı, İl ve Belediye Meclisi Üyeleri eşlik etti.

Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde Karahanlı Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karahanlı ve Dr. Nar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çetinkaya’yı ziyaret etti.

Başkan Aydın, Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde Karahanlı Tekstil’de Osman Karahanlı’nın ev sahipliğinde yatırımcılar ile bir araya gelerek, işletme sahiplerinin dilek talep ve önerileri doğrultusunda istişarede bulundu. Aydın, özellikle iş insanlarının istediği Güneş Enerjisi Santrali projesi için çalışmalar yapacağının müjdesini verdi.