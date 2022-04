Başkan Aydın: Sağlık yatırımları tarihte görülmemiş şekilde katlanarak sürmektedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek, devam eden sağlık yatırımlarını ve yapılacak olan yatırımları istişare etti.

"Bölgesinde gıpta ile bakılan bir noktada olmaya devam etmektedir"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyareti sonrasında değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Adıyaman ve ilçelerimiz genelinde sağlık alanında son yıllarda yapılan yatırımlar tarihte görülmemiş bir şekilde katlanarak sürmektedir. Adıyaman özellikle sağlık alanında son yirmi yılda yapılan yatırımlarla her geçen gün bölgesinde gıpta ile bakılan bir noktada olmaya devam etmektedir. "dedi.

"Hamdolsun hastanesiz ilçemiz kalmamıştır"

Sağlık alanında hükümetin yaptıkları her geçen gün artarak devam ettiğini hatırlatan Aydın,"Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iktidarı ile ilimizde yapılan devasa sağlık hizmetleri yatırımları bütün hemşerilerimizin takdirini kazanmaktadır. Hamdolsun hastanesiz ilçemiz kalmamıştır. Her ilçemizde modern donanımıyla ve insan kaynağı ile vatandaşlarımıza hizmet veren hastanelerimizin yanında, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri ile sağlık alanında hükümetimizin yaptıkları her geçen gün artarak devam etmektedir." Şeklinde konuştu.

Adıyaman'da sağlık alanında 2002 yılında mevcut yatırımlar ile 2022 yılındaki yatırımları karşılaştıran Aydın,"2002’de, ambulans sayımız 3, istasyon sayımız 1, yatak sayımız 560, toplam sağlık persoenli sayımız 1.921 idi. Bugün, şükürler olsun ambulans sayımız 57, istasyon sayımız 37, yatak sayımız 1.435, toplam sağlık personeli sayımız 7 bin 484’dür." olduğunu ifade etti.

Adıyaman'daki sağlık alanındaki proje ve yatırımlarının tamamlanması için her türlü çalışmayı, gayreti ve takiplerini sürdüreceklerini belirten Aydın,"İlimize sağlık alanında önemli eserler kazandırdık, kazandırmaya da evvel Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Bu manada bugün, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Adıyaman'da devam eden sağlık yatırımlarını ve yapılacak olan yatırımları tekrar ele alma fırsatımız oldu. Adıyaman ve ilçelerinin sağlık yatırımları ile ilgili tüm proje ve yatırımlarının tamamlanması için her türlü çalışmayı, gayreti ve takiplerimiz sürdürmeye devam ediyoruz. "dedi.

"Yapım işi içinde takiplerimiz devam etmektedir"

150 yataklı Devlet Hastanesi proje işi tamamlandığını hatırlatan ve yapımı devam eden yatırımları sıralayan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"300 Yataklı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatı devam etmektedir. 150 Yataklı Devlet Hastanesi proje işi tamamlanmıştır ve yapım işi içinde takiplerimiz devam etmektedir. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne dahil edilmiş olup projelendirme çalışmaları başlatılmıştır. Merkez Petrol Mahallesi Ortak Sağlık güvenlik birimi, UMKE birimi ve deposu, Sağlık Müdürlüğü deposu, garaj ve soğuk zincir aşı deposu yapılması işi inşaatı devam etmektedir. Merkez Fatih Mahallesi 5-6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam etmektedir. Kahta İlçesi Fırat Mahallesi Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım İşi inşaatı devam etmektedir. Gerger İlçesi Kelaşan Mahallesi 5-6 Hekimlik ASM, TSM, lojmanı, acil sağlık hizmetleri istasyonu inşaatı devam etmektedir. Çelikhan 35 Yataklı Devlet Hastanesi, 20 daireli personel lojmanı, sözleşmesi imzalanarak tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, milletvekili arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."