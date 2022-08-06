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Başkan Aydın: Nissibi Köprüsü'nden yıllık 84,3 milyon TL tasarruf edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Nissibi Köprüsü hakkındaki açıklamayı değerlendirerek, Nissibi Köprüsü'nün bir buçuk saat kısaldığını hatırlatarak, yıllık 84,3 milyon TL tasarruf edildiğini açıkladı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:25
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Başkan Aydın: Nissibi Köprüsü'nden yıllık 84,3 milyon TL tasarruf edildi

Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni birbirine kesintisiz bağlayan ve Adıyaman ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü'nü değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasına değinen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Nissibi Köprüsü’nün yapıldığı tarih itibariyle Türkiye’nin 3'üncü büyük köprüsü ile toplam 4 milyon 78 bin araç geçtiğini söyleyerek, seyahat süresi, feribota göre bir buçuk saat kısaldığını hatırlattı.
"Yaklaşık bir buçuk saatlik kısalma oldu"
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Baraj gölü üzerinde yapıldığı tarih itibariyle Türkiye’nin 3'üncü asma köprü özelliği taşıyan Nissibi Köprüsü Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlayarak, doğaseverlerin yeni adresi olurken, turizme büyük katkı sağladığını hatırlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, " Yapıldığı tarih itibariyle Türkiye’nin 3'üncü büyük köprüsü konumunda olan Nissibi Köprüsü son zamanlarda doğaseverlerin adresi olmanın yanı sıra turizme büyük katkı sağlarken, bölgeye gelen turistler köprünün çevresinde motor keyfi yapıp, kamp yaparak doğal güzelliklerini keşfettiği ve Nissibi Köprüsü gergin eğik kablo askılı yöntem ile ülkemizde hayata geçirilen ilk köprüler arasında yer alıyor. Köprü’nün yapımı ile Adıyaman ve Diyarbakır illeri üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesintisiz bağlandı. Feribotla ulaşım süresine göre seyahat süresinde yaklaşık bir buçuk saatlik kısalma oldu. Ayrıca, Diyarbakır’ın batı, Adıyaman’ın doğu illerine olan uzaklığı 40 kilometre kısaldı" dedi. 
"Akaryakıttan 58 milyon TL tasarruf sağlandı"
Nissibi Köprüsü'nün yapımının bitiminden sonra akaryakıttan 58 milyon TL, olmak üzere toplam 84,3 milyon TL tasarruf sağlandığını ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"610 metre uzunluğunda olan köprü ile hızlı, konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanıyor. Açıldığı günden bu yana köprüden 4 milyon 78 bin aracın geçti. 26,3 milyon TL, akaryakıttan 58 milyon TL, olmak üzere toplam 84,3 milyon TL tasarruf sağlandı. Karbon salınımın da 11 bin 755 ton azaldı." Şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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