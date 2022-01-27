Başkan Aydın: Milletimiz algı operasyonlarının yanında değil, hizmet siyasetinin yanında

CHP ve ortaklarının izlediği siyaset, vatandaşları yanlış yönlendirme çabası gütmekte ve siyasete olan güveni zedelediğini aktaran Aydın, CHP ve ortaklarının izlediği siyaset, vatandaşları yanlış yönlendirme çabası gütmekte, siyasete olan güveni zedelemektedir. Muhalefetin yapıcı eleştiriler ve gerçekler üzerinden siyaset yapmak yerine bu tür yollara tevessül etmesi, vizyon ve icraat kıtlığının bir yansımasıdır."dedi.

Tüm yalan ve karalamalara rağmen AK Parti 20 yıldır hükümet görevini sürdürdüğünü hatırlatan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Algı siyasetinin millette karşılığının olmadığının temel göstergesi, AK Parti iktidarının tüm yalan ve karalama kampanyalarına rağmen 20 yıldır hükümet görevini sürdürebilmesidir. AK Parti’mizin hizmet siyaseti, toplumu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan girişimlere galip gelmektedir."