Başkan Aydın: İşimiz hizmet, derdimiz millet

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça ve AFAD Genel Müdürlerini ziyaret ederek, kentteki devam eden yatırımlar hakkında istişarede bulunarak yapılacak olan yeni projelerin hızlandırması noktasında destek istedi.

Çetintepe, Koçali ve Gömükan barajları ile içme suyu, TOKİ konutları, kentsel dönüşüm ve Samsat'ta devam yapımı devam deprem konutları başta olmak üzere Adıyaman ve ilçelerinde yapılan yatırım ve projeler ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman için sürekli olarak projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, çalmadık kapı bırakmadıklarını aktardı.

"Gelinen nokta verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesiyle soluğu Adıyaman'da aldığını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Meclisin tatile girmesinin ardından İlimizde devam eden yatırımları yerinde bir kez daha inceleyerek gerekli notları aldık. Ankara'da ilimiz açısından öncelikli önem arz eden sulama yatırımları konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlimizin sosyo-ekonomik kalkınmasına ciddi anlamda katkı sunacak barajlarda çalışmalar hızla devam etmektedir. Özellikle Samsat, Gerger ve Sincik ilçemizde devam eden kamu binaları ve deprem konutları ile ilgili çalışmalarda gelinen nokta hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlimize pozitif bakış açılarından dolayı Genel Müdürlerimize teşekkür ediyorum."dedi.