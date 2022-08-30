Başkan Aydın'ın, Adıyaman'a Fidan Müdürlüğü girişimi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, kentin talep ve istekleri konusunda istişarede bulunarak, Fidan Müdürlüğü kurulması yönünde talepte bulundu.

"İlimizin sosyo-ekonomik kalkınması çok ileri seviyelere çıkacaktır"

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"İlimizde yerince incelemelerde bulunarak vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek sorunların çözümü noktasında Ankara'da muhatapları ile gerekli görüşmeleri yaparak ilimizde devam eden ve planlanan yatırımlar ilgili yapılması gerekenleri ileterek takibini sağlayarak sonuçlandırmanın gayreti içerisindeyiz. İlimiz tarım kenti ve birçok vatandaşımız geçimini tarım ve hayvancılıkla kazanıyor. Özellikle Koçali, Çetintepe, Gömükan barajları ve göletlerinin tamamlanmasıyla çiftçilerimizin elde ettikleri ürün çeşitliliği artarak ilimizin sosyo-ekonomik kalkınması çok ileri seviyelere çıkacaktır. Sayın bakanı ilimize davet ettik. İnşallah kısa süre içerisinde bakanımızda ilimizde ağırlayacağız. İlimizde Fidanlık Müdürlüğü kurulması, bölgemizdeki orman varlığının artırılması ile orman köylüsüne ve ilimize verilecek destekler hakkında Orman Genel Müdürümüz ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlimiz için ne yapılması gerekiyor ise hepsini gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Kaynak: PHA