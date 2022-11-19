Başkan Aydın: İlimize ulaştırma alanında 5.4 Milyar TL yatırım yapıldı

Kentte temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanın Adil Karaismailoğlu'nun gelişini değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "2003-2022 yılları arasında yapılan toplam tutar 5.4 Milyar TL. İlimizde Güneydoğu'nun boğaz köprüsü olarak bilinen Nissibi Köprüsü'nü kazandırdık."dedi.

"2003-2022 yılları arasında yapılan toplam tutar 5.4 Milyar TL"

AK Parti olarak kazandırılacak her yatırım için gayret göstermeye devam edeceklerini söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulaşım anlamında yapılamaz denilen yatırımları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Narince-Gerger arasındaki 36,6 Km yolun yapımı ile ilgili çok gayret gösterdik. Gayretlerimizin sonucunda bugün yolun yapımına başlandı. AK Parti bir şey söylüyor ise AK Parti kadroları bu iş yapılacak diyor ise imkanları zorlayarak o yatırımın kazandırılmasını bu yolun yapımında bir kez daha şahitlik ediyoruz. İlimize ulaştırma alanında 2003-2022 yılları arasında yapılan toplam tutar 5.4 Milyar TL. İlimizde ulaştırma yatırımları kapsamında Biten projelerimiz, Nissibi Köprüsü, Adıyaman havalimanı terminal binası, Malatya-Gölbaşı-Karayolları 5.Bölge yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta yolu, (Gölbaşı-Adıyaman) ayrımı-Besni Araban yolu, Adıyaman-Çelikhan-Yeşilyurt Malatya yolu, 2.038 m uzunluğunda 23 adet köprü ve Altınşehir Üniversite Kavşağını İlimize kazandırdık. Ulaştırma yatırımları devam eden projelerimiz, Besni-Araban-Gaziantep Yolu, Kahta-Narince-Siverek yolu, Narince-Gerger yolu, Adıyaman Hastane farklı seviyeli kavşağı ve Çelikhan bağlantı yolu, (Malatya-Darende) ayrımı Gölbaşı yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta yoludur. AK Parti olarak İlimize kazandırılacak her yatırım için elimizden gayreti göstermeye devam edeceğiz."