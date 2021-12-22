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Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindeki heyetle birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında Sincik, Gerger, Samsat, Tut ve Çelikhan ilçelerine Gençlik Merkezi yapımı için Spor Toto Teşkilatında imzalar atıldı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:12
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Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında Sincik, Gerger, Samsat, Tut ve Çelikhan ilçelerine Gençlik Merkezi yapımı için Spor Toto Teşkilatında imzalar atıldı.
Adıyaman Merkez ve Gölbaşı ilçelerine ise "Fritt Projesi" kapsamında gençlik merkezleri yapılacağı müjdesini veren Aydın,"AK Parti döneminde gençlik ve spor alanında ilimize çok sayıda tesis kazandırdık. İktidara geldiğimiz 2002 yılında Adıyaman'da Gençlik Merkezi yok iken üç adet Gençlik Merkezi yaptık" dedi. 
2002 yılında Genç Ofisi olmadığını 2021 yılında bu sayıyı beşe çıkartıldığını hatırlatan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2002 yılında ilimizde Genç Ofisi yoktu yine 2021 yılında bu sayıyı beşe çıkardık. Spor Toto teşkilatı ile imzalanan Gençlik merkezleri yapım işi ile birlikte Adıyaman Merkez ve ilçelerine toplamda yedi adet daha yeni gençlik merkezi kazandıracağız. Adıyaman ve ilçelerine bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'da ilimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 22.12.2021 12:30
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