Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır

Önceki gün konuk olduğu televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Sedef Kabaş'a sert tepki gösteren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı makamı hakkında pervasızca ve izah edilecek bir tarafı olmadığını söyledi.

"Millet vicdanın da mahkum olacaktır"

Millet iradesinin tecelli ettiği Cumhurbaşkanlığı makamı ve ülkenin en üst temsil edildiği makama edepten uzak açıklamaların izah edilecek bir tarafı olmadığını vurgulayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aydın,"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamı hakkında pervasızca ve edepten uzak açıklamaların izah edilecek bir tarafı yoktur. Gazeteci kisvesi altında içlerindeki kin ve nefreti kustuklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı külliyesi milletimizin evidir. Tek hedeflerinin milletimizin büyük desteğini alan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu biliyoruz. Millet iradesinin tecelli ettiği Cumhurbaşkanlığı makamı ülkemizin en üst temsil edildiği makamdır. Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır. ifadelerini kullandı.