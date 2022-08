Başkan Aydın: Hizmetlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir - Videolu Haber

Köylülerin sorunlarını yerinde inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın,"Köylerimizde yapılan hizmetler bizleri memnun ediyor. Hizmetlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Meclisin tatile girmesi ile birlikte seçim bölgesi olan Adıyaman'a gelen ve 43 derece sıcaklıkta köy ziyaretlerine devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'ın ziyaretlerine AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı M. Can Erdoğan ve İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kavak eşlik etti.

"Köy Taziye Evleri birçok köyümüzde mevcut"

Adıyaman köy ve mezraların, yapılan hizmetlerle şehirlerden bir farkının neredeyse kalmadığını ifade eden Aydın,"Köylerimizin su ve yol gibi temel sorunlarını çözdük. Altyapı çalışmaları bitme aşamasına geldi. Birçok köyümüzde kilitli parke çalışmaları yapılmış veya yapılıyor. Köy Taziye Evleri birçok köyümüzde mevcut. Köylerimizin Çöpleri toplanıyor, ilaçlaması yapılıyor, kısaca şehirde hangi hizmet yapılıyorsa, köylerimizde de bu hizmetleri getiriyoruz." dedi.

Sabah saatlerinde ilk olarak Gölgeli köyünde ziyaretlerini sürdüren Aydın ve beraberinde AK Parti heyeti, sırasıyla Gölgeli Köyü ve Ulubey mezrası, Çardak Köyü, Hasandigin ve Narlı mezrası, Yolçatı Köyü, Büyükbağ Köyü ve Şanıkent Mezrası, Akkavak Köyü, Cumhuriyet Köyü, Akkuş Köyü, Narlıdere Köyü, Aydınpınar Köyü, Narince Köyü, Erikdere, Karadut Köyü ve Şahintepe ile Salik mezralarını ziyaret ettiler.

"Köylerimize de ayrı bir önem veriyoruz"

Köy ve mezra ziyaretleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Aydın, "Halkımızın bu teveccühüne layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Köylerimiz geliştikçe, şehirlerimiz geliştikçe bizler çok daha mutlu oluyoruz. Adıyaman merkez ve tüm ilçelerde ziyaretlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Köylerimize de ayrı bir önem veriyoruz. Köylerimizi gelişmiş olarak ve sorunlarını en aza indirilmiş olarak görmek bizleri mutlu ediyor. Bu hizmetlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir. Bugün yaptığımız ziyaretlerde de gördük ki, halkımızın AK Parti'ye olan ilgi ve sevgisi ilk günkü gibi. Halkımızın bu sevgisine layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

"Köylerimizde sondaj kuyulara güneş enerji sistemlerini kuruyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı M. Can Erdoğan, ise şunları söyledi:

"2022 yılı, Adıyaman’da tarihinin en büyük hizmet yılı oldu. Bu yıl içerisinde İl Özel İdaresinde yapılan yatırım proğramı, KÖYDES Programları ve ek bütçe ile köylerimizde çok büyük hizmetlere imza attık. Köylerimiz enerji masraflarından kurtarmak, ülkenin enerji tüketiminde bir nebze de olsa yerel imkanlarla gidermek için köylerimizde sondaj kuyulara güneş enerji sistemlerini kuruyoruz. BU ödeneklerin ilimize aktarılmasına sebep olan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’a, hizmet mimarimiz sayın Ahmet Aydın ve tüm milletvekillerimize, İl Genel Meclis Üyelerine ve il özel idaresi yönetim ve çalışanlarına teşekkür ediyorum"

