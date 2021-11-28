Başkan Aydın: Durmadan yolumuza devam ediyoruz

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim başkanlığı tarafından başlatılan ve devam eden ‘Teşkilat Akademisi’ programı kapsamında AK Parti Demokrasi Yolcuğu ve Lider başlığı altında parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Başkan Aydın, burada yaptığı açıklamasında; "Gümüşhane'de teşkilatımızla, davaya gönül veren kardeşlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Teşkilat Akademisi' kapsamında durmadan yolumuza devam ediyoruz. Bayburtlu kardeşlerimin ve teşkilatımızın birlikteliği ve motivasyonu bizlere yarınlar için güç veriyor" dedi.