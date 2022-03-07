Başkan Aydın'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın mesajında,"8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir etkinlik olup kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu bir hayat özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri birlik ve beraberlik günüdür. Yıllarca dünyanın birçok köşesinde ekonomik ve sosyal alanda yaşadıkları sıkıntılara ve acılara karşı verdikleri onurlu mücadelelerini elde ettikleri başarıları ile pekiştiren kadınlar, ülkemizde pek çok batılı ülkeden bile çok daha önce demokratik, sosyal, siyasal ve ekonomik haklarını kazanmıştır."dedi.

Kadınların demokratik ve sosyal haklarıyla siyasal alanda çok daha etkin bir şekilde yer almaya başladığını ifade eden Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla, hukuki ve toplumsal alanda atılan adımlarla kadınlarımız demokratik ve sosyal haklarıyla siyasal alanda çok daha etkin bir şekilde yer almaya başlamışladır. Verdikleri mücadele ve kazandıkları haklarıyla ülkemiz için başarılarıyla geleceğimize yön vermektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tüm dünyada ve ülkemizde kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu bir hayat özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmasını temenni eder, bu vesileyle; tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ederim."

Kaynak: PHA