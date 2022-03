Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi'deki çalışmaları inceleyerek, projeler hakkında bilgi aldılar.

"Gittiğim her yerde ülkemle bir kez daha gurur duydum"

Yerlilik ve millik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşması güç ve gurur verdiğini belirten Aydın,"Dünya zorlu sınavlar veriyor. Adeta yangın çemberinin orta yerinde yaşıyoruz. Her yeni gün yeni bir çatışma, savaş bu coğrafyada yaşanıyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasıyla ülkenin kuzeyinde bir çatışma, savaş ortamıyla karşı karşıyayız. Güney sınırlarımız malum. Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Ülke, silahlı kuvvetler, savunma sanayisi anlamında yerli ve milli üretimi desteklemek zorundasınız. Komisyon başkanı olduktan sonra biraz daha dikkatle izledim, pek çok kuruluşumuzu da ziyaret etme imkanı buldum. Gittiğim her yerde ülkemle bir kez daha gurur duydum. Yapılanları izledikçe, gördükçe takdir etmeye başladım. Artık ülkemde böylesine güzel şeyler oluyor. Artık bu ülke bir başkasından medet ummadan kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Tam bağımsızlık anlamında savunma sanayisinin gelişmesi, yerlilik ve millik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşması bizlere güç ve gurur veriyor. Komisyon olarak uyum içindeyiz ve ülke adına atılacak her türlü reformda, adımda, yatırımda da hep birlikte destek olmak adına buradayız."dedi.

"Yaşanan gelişmeler savunma sanayinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur"

Dünya'da yaşanan son gelişmelerle birlikte Savunma Sanayi'nin öneminin önemine değinen Aydın,"Milli Savunma Komisyonu heyeti olarak, yerli ve milli savunma sanayinin gelişiminde mihenk taşı kurumumuz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda incelemelerde bulunduk. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve kurum personelinin göstermiş olduğu üstün gayretle ülke ve millet olarak geleceğe güvenle bakıyoruz. Milli Savunma Komisyonu heyeti olarak savunma sanayimizin mihenk taşı kurumu Savunma Sanayi'de incelemelerde bulunduk. Son dönemde yaşanan gelişmeler Savunma Sanayi'nin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkemizin güvenlik alanında nereden nereye geldiğini ve yarınlara bırakılan mirasın ne derece mühim olduğunu bir kez daha gördük. Başkanımız İsmail Demir ve kurum personelinin göstermiş olduğu üstün gayretle ülke ve millet olarak geleceğe güvenle bakıyoruz."dedi.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamanın ardından Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından üretilen projeleri yerinde tek tek inceleyerek bilgi aldı.