Başkan Aydın: Ankara'da proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'u makamında ziyaret ederek, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceleyerek yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldı.

"Bütün proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz"

Ankara'da Adıyaman için yapılan projeler ve yapılacak olan çalışmaları kapıları aşındırarak takip ettiklerini belirten Aydın," Ankara'da ilimiz ile ilgili bütün proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz. Adıyaman'da yapımı devam Millet Bahçesi, Mara ve Musalla Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, Adıyaman Türkiye Petrolleri Mahallesi'nde yapımı devam eden Toplu Konut Projesi, Kahta Millet Bahçesi, Kahta Çobanlı Mahallesi'nde yapımı süren Toplu Konut projesi, Gölbaşı Hükümet Konağı yapım işi, Samsat ilçesindeki deprem konutları, Samsat Hükümet Konağı ve birçok proje ilgili gelinen noktada ve yapılacak olan projeler ile ilgili istişarede bulunuldu."dedi.

"Çalışmaların yapılması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek sosyal konut projelerin son dönemece girdiğini hatırlatan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Besni Millet Bahçemiz tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştu, Adıyaman Millet Bahçesinde çalışmalar hızla devam ediyor ve süratle Kahta Millet Bahçesi ile ilgili çalışmaların yapılması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Samsat ilçesinde adeta yeni Samsat inşa ediyoruz. Özellik riskli bölgelerin Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında dönüşüm çalışmalar sürmektedir. Vatandaşlarımızın yaşam seviyesini yükseltecek sosyal konut projelerinde yapım aşamalarında son dönemece girildi. Bu yatırımların ilimize kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ediyorum"